Новости культуры: "Мэри Поппинс возвращается" получит сиквел, мюзикл является прямым продолжением первого фильма 1964 года.

Продолжению культовой истории о Мэри Поппинс пришлось побороться в прокате с боевиком "Бамблби", мультфильмом "Гринч", супергеройским блокбастером "Аквамен" и другими фильмами. Судя по сборам, отзывам критиков и номинациям на престижные премии, мюзикл справился, поэтому неудивительно, что "Мэри Поппинс возвращается" ждет сиквел. Об этом рассказал режиссер картины Роб Маршалл.

"Мэри Поппинс возвращается" является прямым продолжением первого фильма 1964 года.

Постановщик ленты Роб Маршалл рассказал изданию CinemaBlend о том, что его съемочная команда уже готовится к разработке третьего фильма про культовую няню: "Мы сейчас на ранней стадии, но скажу так: всего было восемь книг, поэтому у меня есть еще много материала".

Надо заметить, что, хоть фильм и отбил свой производственный бюджет, он заработал в прокате всего 260 млн долларов при затратах в 130 млн долларов. Этот факт и то, что картина при четырех номинациях на "Золотой глобус" не взяла ни одной награды, в случае любого другого фильма поставил бы возможность продолжения под вопрос.

Тем не менее, Роб Маршалл сравнил "Мэри Поппинс" с такими франшизами, как "Звездные войны" и "Джеймс Бонд", подразумевая, что фильмы о любимой няне будут выходить еще долго. Его позицию явно разделяют зарубежные зрители, которые большинством голосов поддержали создание сиквела в опросе CinemaBlend. Эмили Блант тоже готова вновь исполнить главную роль, поэтому очередное возращение Мэри Поппинс – лишь вопрос времени.