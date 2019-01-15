"Черная вдова" со Скарлетт Йоханссом может получит рейтинг R

Новости культуры: Новости о новых проектах студии Marvel интригуют все больше.

Новости о новых проектах студии Marvel интригуют все больше. Портал ThatHashtagShow со ссылкой на анонимного инсайдера сообщил, что сольный фильм о Черной вдове может получить рейтинг R. Если слухи подтвердятся, то для киновселенной Marvel это будет первый фильм со "взрослым" рейтингом за 10 с лишним лет существования франшизы.

Журналист издания ThatHashtagShow Чарльз Мерфи в своем микроблоге в Twitter написал: "Есть вещь, о которой я, кажется, еще не рассказывал. Когда я впервые услышал о разработке "Черной вдовы", до меня дошел слух, что создатели дискутировали на тему, стоит ли делать этот проект первым фильмом Marvel Studios с рейтингом R. Я не утверждаю, что так и будет. Однако раньше они уже уверяли, что появление такого рода кинокомиксов возможно. Так что, если "Черная вдова" все-таки получит взрослый рейтинг, не удивляйтесь".

Сценарием фильма займется создательница фильма "Капитан Марвел" Жаклин Шеффер. Она же заняла пост шоураннера в сериале о Локи. Не так давно Мерфи упомянул, что Тома Хиддлстона в шоу может заменить молодой актер. Премьера сериала намечена на конец 2019 года, а выход "Черной вдовы" планируется не раньше 2020 года. Если предположения Мерфи в отношении Локи окажутся верны, то можно будет сделать вывод, что его источники окажутся правы и в случае с этим фильмом. В данный момент проект находится на этапе разработки, и руководство студии ищет для кинокомикса режиссера-женщину.