Путь к успеху с чего-то начинается: первые и последние роли известных актеров (Фото)

Самых талантливых, знаменитых и высокооплачиваемых актеров трудно представить в скромной малобюджетной ленте, как и на вторых-третьих ролях. Зачастую уже одно имя любого из них способно сделать рекламу фильму. Но 20-30 лет назад это были обычные парни и девушки, пришедшие на свои первые кинопробы, и лишь немногим из них суждено было сразу добиться успеха. Многие голливудские актёры начинали свою карьеру в детском возрасте, и не обо всех них мы знаем. Эта коллекция фотографий познакомит вас с одними из первых киноролей известных актёров и последними фильмами, в которых они снялись на данный момент.