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Среда, 16.01.2019
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Джейсон Райтман снимет продолжение фильма "Охотников за привидениями" (1984)

Джейсон Райтман снимет продолжение фильма &quot;Охотников за привидениями&quot; (1984)
16:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Съемки начнутся летом 2019 года, премьера намечена на лето 2020 года.

Сын режиссера "Охотников за приведениями" 1984 года переснимет его. Режиссером которого был его отец Айвен Райтман, сообщает Deadline.

Сценарий фильма написали Джейсон Райтман и режиссер и сценарист Гил Кинан. Известно, что "Охотники за привидениями" – продолжение оригинального фильма.

Комедию производит компания Sony Pictures. Съемки стартуют летом 2019 года, премьера же намечена на лето 2020 года. Стоит отметить, что пока неизвестно, будут ли сниматься в фильме актеры из оригинальных "Охотниках за привидениями".

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Фильм "Охотники за привидениями" (1984) режиссера Айвена Райтмана имел большой успех и получил премию BAFTA, также его номинировали на "Оскар" и "Золотой глобус". В нем снимались Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон.

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Все по теме:

Оскар, Билл Мюррэй, Золотой глобус, Охотники за привидениями, BAFTA, Дэн Эйкройд, Айвен Райтман, Гарольд Рамис, Эрни Хадсон, Джейсон Райтман, Гил Кинан.
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