"Богемская рапсодия": кадры, где правду заменили на вымысел (Фото)

28 октября 2018 года состоялась мировая премьера байопика о культовой группе Queen, киноленты под названием "Богемская рапсодия", и многие до сих пор под впечатлением от увиденного. Однако то, что показали в фильме, несколько отличается от правды. Фанаты сразу заметили, какие факты были искажены. А те, кто примкнул к армии поклонников лишь после просмотра фильма, сейчас имеют не совсем верное представление об этой истории. К слову, в киноленте было и то, чего не заметили даже ярые фанаты.