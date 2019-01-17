Студия Disney снимает киноверсию мультфильма "Горбун из Нотр Дама"

Новости культуры: Студия Disney приступает к сьемке киноверсии мультфильма "Горбун из Нотр Дама" с актерами.

Компания Disney приступила к созданию ремейка "Горбуна из Нотр Дама" (The Hunchback of Notre Dame). Картина станет киноверсией одноимённого мультфильма, выпущенного в 1996 году. В основе ремейка – оригинальный мультфильм и роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году.

Студия переснимет знаменитый мультфильм с актерами. Информация об актерском составе и дате как начала съемок, так и выпуска фильма не разглашается.

Сценаристом ремейка стал Дэвид Генри Хван, известный картинами: "М. Баттерфляй", "Одержимость", "Король обезьян", "Любовники". Продюсером проекта выступит Джош Гэд, который возможно сыграет роль Квазимодо. Музыку и песни к предстоящему фильму создают авторы музыки к оригинальному мультфильму - Алан Менкен и Стивен Шварц.

Главным героем мультфильма становится Квазимодо, а не сам готический собор Нотр-Дам-де-Пари, как в романе. Мультверсия «Горбуна из Нотр-Дама» показывает роман в светлых тонах, с комедийными вставками и счастливой концовкой. Будет ли таким же фильм - не известно.