В сети вышел трейлер нового фильма "Берлин, я люблю тебя" (Видео)

В сети наконец-то появился трейлер мелодрамы "Берлин, я люблю тебя" (Berlin, I Love You). Ролик опубликован на YouTube-канале ONE Media. В фильме сыграли Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стёрджесс, Дженна Дуан, Хайден Панеттьери, Эмили Бичем, Дианна Агрон, Вероника Феррес, Иван Реон и Микки Рурк, который задолжал за коммунальные услуги кругленькую сумму. Ролик продолжает линейку "киносборников", где актеры и режиссеры уже объяснялись в любви Парижу, Нью-Йорку. Режиссерами выступили Агрон ("Хор"), Питер Челсом ("Давайте потанцуем"), Дэннис Ганзель ("Девочки сверху", сиквел "Эксперимента"), Дани Леви ("Кондом-убийца"), Тиль Швайгер, Мэсси Таджедин ("Прошлой ночью в Нью-Йорке"), Йозеф Руснак ("Тринадцатый этаж"). Премьера намечена на март 2019 года.