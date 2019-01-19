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Украинская лента примет участие в международном кинофестивале "Last Stop Trieste"

Украинская лента примет участие в международном кинофестивале &quot;Last Stop Trieste&quot;
05:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости культуры: Украинский кинофильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" примет участие в международном кинофестивале в Триесте.

Украинский кинофильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" примет участие в международном кинофестивале "Last Stop Trieste", сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Среди участников (Фестиваля в Триесте) - созданная при поддержке Госкино документальная картина "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго". Режиссером фильма является Надежда Парфан, продюсером - Илья Гладштейн" – говорится в сообщении, на официальном сайте Госкино Украины в пятницу.

К участию в индустриальной секции "Last Stop Trieste" Международного кинофестиваля в Триесте отбирают фильмы, которые еще не имели международной премьеры. Оценивать участников будут отборщики международных кинофестивалей, сейлз-агенты и вещатели.

"Каждую осень Украина переживает маленький армагеддон под названием "отопительный сезон". Главный удар падает на коммунальщиков, которые под шквалом жалоб вынуждены спасать устаревшие коммуникационные сооружения. Они закручивают гайки, латают дыры в трубах и ... поют" – отметили в сообщении.

"Украина стала одной из "стран в фокусе" нынешнего форума "When East Meets West", который пройдет с 20 по 22 января. Кроме того, к участию в питчинге отобран украинский кинопроект "Кого ты больше любишь?" Режиссера Тони Ноябревой" – подытожили в сообщении Госкино Украины.

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Кинофестиваль, Фильм, Last Stop Trieste, Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго.
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