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"Три секунды": Новый остросюжетный фильм 2019 года (Видео)

&quot;Три секунды&quot;: Новый остросюжетный фильм 2019 года (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости культуры: Вышел трейлер нового остросюжетного фильма 2019 года.

В сети появился трейлер фильма "Три секунды"/ "The Informer" с участием Розамунд Пайк и Клайва Оуэна. Три секунды - время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Он должен намеренно попасться на преступлении, чтобы вернуться в тюрьму и внедриться в банду наркоторговцев - такое условие ставит Питеру Хоффману ФБР, чтобы больше не привлекать его к своим операциям. Однако миссия превращается в гонку со временем, когда на принятие решения остается всего 3 секунды.

Премьера фильма назначена 21 марта 2019. Жанр: триллер, криминал. Страна: Великобритания. Режиссер: Андреа Ди Стефано. В ролях - Розамунд Пайк, Ана де Армас, Клайв Оуэн, Юэль Киннаман, Коммон.

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Великобритания, Кино, Розамунд Пайк, Трейлер, Клайв Оуэн, Ана де Армас, The Informer, Три секунды, Юэль Киннаман, Коммон.
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