Съемки "Аватар 2" и "Аватар 3" завершены (Видео)

В ближайшие 5 лет должны состояться 4 премьеры-продолжение фильма Джеймса Кэмерона "Аватар". Лента остается самой кассовой в истории кинематографа - $ 2800000000. Неудивительно, что интерес к проекту не угасает - ожидание очень высокие. Сейчас вторая и третья части сняты полностью. "Аватар 2" выйдет в прокат 18 декабря 2020, "Аватар 3" - 17 декабря 2021. Клифф Кертис исполнит одну из главных ролей - лидера клана Меткайна. Кроме того, в фильме заняты Сэм Уортингтон (главная роль в первом фильме), Зои Салдана и Сигурни Уивер. Действие фильма значительной мере будет происходить под водой.