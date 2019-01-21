Генри Кавилл и Алек Болдуин могут вернуться в будущих фильмах серии "Миссия невыполнима 7"

Новости культуры: На днях режиссер заявил, что собирается вернуть в сиквел персонажей Генри Кавилла и Алека Болдуина.

На прошлой неделе стало известно о планах Кристофера МакКуорри снять еще два фильма франшизы "Миссия невыполнима".

Но постойте, ведь герой Болдуина, руководитель ОМН Алан Хенли, погибает в схватке с террористом Джоном Ларком, который скрывался под личиной агента ЦРУ Августа Уокера (Генри Кавилл). Он, кстати, тоже не доживает до финальных титров, сорвавшись со скалы, конечно, не без помощи Итана Ханта.

Подобное положение дел совсем не смущает МакКуорри, он надеется удивить зрителей флэшбэками с участием именитых актеров. А особо впечатлительные и творческие фанаты франшизы уже предположили, что знаменитый усатый герой Кавилла вполне может оказаться… роботом и выжить.

Точная судьба персонажей Болдуина и Кавилла определится только тогда, когда режиссеру предоставят окончательный вариант сценария. Добавим, что оба фильма будут снимать одновременно, седьмая часть "Миссии" выйдет в прокат в 2021 году, восьмая (и, по слухам, последняя для Тома Круза) – в 2022.