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Генри Кавилл и Алек Болдуин могут вернуться в будущих фильмах серии "Миссия невыполнима 7"

Генри Кавилл и Алек Болдуин могут вернуться в будущих фильмах серии &quot;Миссия невыполнима 7&quot;
13:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: На днях режиссер заявил, что собирается вернуть в сиквел персонажей Генри Кавилла и Алека Болдуина.

На прошлой неделе стало известно о планах Кристофера МакКуорри снять еще два фильма франшизы "Миссия невыполнима".

Но постойте, ведь герой Болдуина, руководитель ОМН Алан Хенли, погибает в схватке с террористом Джоном Ларком, который скрывался под личиной агента ЦРУ Августа Уокера (Генри Кавилл). Он, кстати, тоже не доживает до финальных титров, сорвавшись со скалы, конечно, не без помощи Итана Ханта. 

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Подобное положение дел совсем не смущает МакКуорри, он надеется удивить зрителей флэшбэками с участием именитых актеров. А особо впечатлительные и творческие фанаты франшизы уже предположили, что знаменитый усатый герой Кавилла вполне может оказаться… роботом и выжить.

Точная судьба персонажей Болдуина и Кавилла определится только тогда, когда режиссеру предоставят окончательный вариант сценария. Добавим, что оба фильма будут снимать одновременно, седьмая часть "Миссии" выйдет в прокат в 2021 году, восьмая (и, по слухам, последняя для Тома Круза) – в 2022.

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Алек Болдуин, Фильмы, Актеры, Генри Кавилл, Миссия невыполнима 7.
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