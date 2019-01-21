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Первый трейлер супергеройского фильма "Шазам!"

Первый трейлер супергеройского фильма &quot;Шазам!&quot;
15:29 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: segodnya.ua

Новости культуры: Супергеройский фильм "Шазам!" с Закари Ливаем в главной роли.

Недавно киностудия Warner Bros. опубликовала даты выхода своих кинопроектов до 2020 года, в число которых входит супергеройский фильм "Шазам!" с Закари Ливаем в главной роли. Теперь же студия представила первый трейлер картины на своем YouTube-канале.

По сюжету, 14-летний Билли наделен сверхспособностью, благодаря которой может превращаться во взрослого супергероя Шазама. В душе он по-прежнему является ребенком, однако он существует во взрослом могучем теле. Свои умения ему придется применить для сражения со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

 

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Режиссером фильма выступил Дэвид Ф. Сандберг. В ролях также снимаются Мишель Борт, Марк Стронг и Джимон Хонсу. Премьера картины ожидается уже этой весной – в апреле 2019 года.

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Кино, Фильм, Warner Bros., Киностудия, Трейлер, Киностудия Warner Bros., Закари Ливай, Супергеройское кино.
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