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Понедельник, 21.01.2019

В Сети появился новый трейлер английского фильма "Зверь" (Видео)

По сюжету, Молл исполняется 27 лет, но праздник не делает ее счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнета семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время, - островом рыщет серийный убийца. Паскаль появляется ниоткуда и становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется от всех невидимых пут. Но счастье Молл не дает покоя ее семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским убийствам. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства. Триллер выходит в украинский прокат 31 января.
112.ua
Фото: 112.ua
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Кино, Фильм, Видео, Трейлер, Зверь.
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