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Понедельник, 21.01.2019
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Золотая малина 2019: кто стал самым слабым звеном кинопремии (Видео)
21:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото из открытых источников

Новости культуры: 20 января организаторы опубликовали забавный ролик на YouTube-канале, в котором сообщили имена номинантов на нынешнюю антипремию Голливуда.

Список номинантов на премию "Золотая малина 2019"

Худший актер:

  • Дональд Трамп ("Фаренгейт 11/9", "Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?"),
  • Джонни Депп (за озвучку в мультфильме "Шерлок Гномс"),
  • Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон"),
  • Джон Траволта ("Кодекс Готти"),
  • Брюс Уиллис ("Жажда смерти").

Худшая актриса:

  • Дженнифер Гарнер ("Багровая мята"),
  • Эмбер Херд ("Лондонские поля"),
  • Мелисса Маккарти ("Игрушки для взрослых"),
  • Хелен Миррен ("Винчестер"),
  • Аманда Сейфрид ("Клакер").

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Худшая актриса второго плана:

  • Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9"),
  • Советник президента США Келлиэнн Конвея ("Фаренгейт 11/9"),
  • Марша Гей Харден ("Пятьдесят оттенков свободы"),
  • Келли Престон ("Кодекс Готти"),
  • Джаз Синклер ("Слендермен").

Худший актер второго плана:

  • Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2"),
  • Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало"),
  • Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон"),
  • Джоэл МакХейл ("игрушки для взрослых"),
  • Лудакрис ("Псы под прикрытием").

Худший фильм:

  • "Кодекс Готти",
  • "Игрушки для взрослых",
  • "Холмс и Ватсон",
  • "Робин Гуд: Начало"
  • "Винчестер."

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Худший режиссер:

  • Итан Коэн ("Холмс и Ватсон"),
  • Кевин Коннолли ("Кодекс Готти"),
  • Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых"),
  • Братья Спириги ("Винчестер")

Худшие сценарии:

  • "Винчестер. Дом, который построили призраки",
  • "Игрушки для взрослых",
  • "Кодекс Готти",
  • "Пятьдесят оттенков свободы,"
  • "Смерть нации".

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Худшие ремейки:

  • "Жажда смерти",
  • "Мег: Монстр глубины" (подделка под "челюсти"),
  • "Робин Гуд: Начало",
  • "Смерть нации" (ремейк "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии 2"),
  • "Холмс и Ватсон".

Худший экранный дуэт:

  • Джонни Депп и его быстро карьера, которая угасает – "Шерлок Гномс",
  • Дональд Трамп и его бесконечная мелочность – "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9"
  • Келли Престон и Джон Траволта "Кодекс Готти"
  • Любое сочетание кукол и актеров – "Игрушки для взрослых"
  • Уилл Феррелл и Джон Си Райли (портят двух любимых героев литературы) – "Холмс и Ватсон"

Кинопремия "Золотая малина", или "Раззи" была основана одним американцем Джоном Уилсоном еще в 1981 году и ежегодно присуждала антинаграды звездам за сомнительные заслуги в области кинематографа.

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Фильмы, Кинопремия, Актеры, Актрисы, Антипремия, Золотая малина 2019.
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