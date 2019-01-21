Золотая малина 2019: кто стал самым слабым звеном кинопремии (Видео)

Новости культуры: 20 января организаторы опубликовали забавный ролик на YouTube-канале, в котором сообщили имена номинантов на нынешнюю антипремию Голливуда.

Список номинантов на премию "Золотая малина 2019"

Худший актер:

Дональд Трамп ("Фаренгейт 11/9", "Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?"),

Джонни Депп (за озвучку в мультфильме "Шерлок Гномс"),

Уилл Феррелл ("Холмс и Ватсон"),

Джон Траволта ("Кодекс Готти"),

Брюс Уиллис ("Жажда смерти").

Худшая актриса:

Дженнифер Гарнер ("Багровая мята"),

Эмбер Херд ("Лондонские поля"),

Мелисса Маккарти ("Игрушки для взрослых"),

Хелен Миррен ("Винчестер"),

Аманда Сейфрид ("Клакер").

Худшая актриса второго плана:

Мелания Трамп ("Фаренгейт 11/9"),

Советник президента США Келлиэнн Конвея ("Фаренгейт 11/9"),

Марша Гей Харден ("Пятьдесят оттенков свободы"),

Келли Престон ("Кодекс Готти"),

Джаз Синклер ("Слендермен").

Худший актер второго плана:

Джастис Смит ("Мир Юрского периода 2"),

Джейми Фокс ("Робин Гуд: Начало"),

Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон"),

Джоэл МакХейл ("игрушки для взрослых"),

Лудакрис ("Псы под прикрытием").

Худший фильм:

"Кодекс Готти",

"Игрушки для взрослых",

"Холмс и Ватсон",

"Робин Гуд: Начало"

"Винчестер."

Худший режиссер:

Итан Коэн ("Холмс и Ватсон"),

Кевин Коннолли ("Кодекс Готти"),

Брайан Хенсон ("Игрушки для взрослых"),

Братья Спириги ("Винчестер")

Худшие сценарии:

"Винчестер. Дом, который построили призраки",

"Игрушки для взрослых",

"Кодекс Готти",

"Пятьдесят оттенков свободы,"

"Смерть нации".

Худшие ремейки:

"Жажда смерти",

"Мег: Монстр глубины" (подделка под "челюсти"),

"Робин Гуд: Начало",

"Смерть нации" (ремейк "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии 2"),

"Холмс и Ватсон".

Худший экранный дуэт:

Джонни Депп и его быстро карьера, которая угасает – "Шерлок Гномс",

Дональд Трамп и его бесконечная мелочность – "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9"

Келли Престон и Джон Траволта "Кодекс Готти"

Любое сочетание кукол и актеров – "Игрушки для взрослых"

Уилл Феррелл и Джон Си Райли (портят двух любимых героев литературы) – "Холмс и Ватсон"

Кинопремия "Золотая малина", или "Раззи" была основана одним американцем Джоном Уилсоном еще в 1981 году и ежегодно присуждала антинаграды звездам за сомнительные заслуги в области кинематографа.