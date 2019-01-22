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Вторник, 22.01.2019
Фильмы, сняты по мотивам книг, про которые вы могли не знать
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Фильмы, сняты по мотивам книг, про которые вы могли не знать

Вероятно, вы вышли из кинотеатра и услышали, как кто-то сказал: «Книга была лучше» или «Фильм не так хорош, как книга». И хотя вы действительно не должны сравнивать настолько различную среду, есть много фильмов, которые вы видели, но не знали, что они основаны на книгах, которые вы могли бы прочитать. Сравнение книги с фильмом является естественным, и интересно отметить, какие нарративные творческие идеи проявляли некоторые режиссеры при адаптации оригинальной работы к фильму.
fullpicture.ru
fullpicture.ru
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Фильмы, Литература, Кино, Фильм, Фильмы основаны на книгах.
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