Скачать
Вторник, 22.01.2019
Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на &quot;поговорить&quot;
Генсек СЕ пригласил украинскую делегацию на "поговорить"
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Шахтер начал год с разгромного поражения на сборах в Турции
Стало известно, кто заменит певицу TAYANNA в Нацотборе на Евровидение-2019
Стало известно, кто заменит певицу TAYANNA в Нацотборе на Евровидение-2019

В сети появился трейлер к фильму "Рыцарь теней: Между Инь и Ян" (Видео)

В сети появился трейлер к фильму &quot;Рыцарь теней: Между Инь и Ян&quot; (Видео)
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот из видео

Новости культуры: Джеки Чан в этом фильме появится в новом амплуа, будет охотиться на демонов.

Сеть покорил новый забавный трейлер к фэнтези-фильму "Рыцарь теней: Между Инь и Ян" ("Knight of Shadows"), в котором сыграет знаменитый Джеки Чан.

Знаменитый китайский и американский актер, имя которого сразу ассоциируется с каратэ, появился в новом амплуа. В будущей киноленте "Рыцарь теней: Между Инь и Ян", которую сняли по мотивам одноименной книги американского писателя Роджера Желязны, Джеки Чан будет охотиться за демонами.

В фильме снимались и другие китайские актеры, среди которых Лень Пен ("Доспехи Бога 3"), Остин Линь ("Трансформеры: Эпоха истребления"), Элейн Чжун ("Как управлять ребятами") и другие.

Известный актер шокировал фанатов откровенными признаниями

По сюжету, писатель Пу Сунлин, который по совместительству также является охотником за демонами (Джеки Чан), берется за расследование темной дела. Ища любые детали исчезновения ребенка, ему удается выяснить, что чудовища из параллельного мира, которые к этому причастны, питаются душами маленьких девочек. Охотнику за демонами придется решить эту ситуацию так, чтобы никто из детей не страдал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Джеки Чан, Доспехи бога 3, Трансформеры: эпоха истребления, Пу Сунлин, Лень Пен, Остин Линь, Элейн Чжун, Как управлять ребятами, Рыцарь теней: Между Инь и Ян, Роджер Желязны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
04 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
05 Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
Порошенко наградил Филарета Звездой Героя Украины
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Татьянин день 2019: история праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь