В сети появился трейлер к фильму "Рыцарь теней: Между Инь и Ян" (Видео)

Новости культуры: Джеки Чан в этом фильме появится в новом амплуа, будет охотиться на демонов.

Сеть покорил новый забавный трейлер к фэнтези-фильму "Рыцарь теней: Между Инь и Ян" ("Knight of Shadows"), в котором сыграет знаменитый Джеки Чан.

Знаменитый китайский и американский актер, имя которого сразу ассоциируется с каратэ, появился в новом амплуа. В будущей киноленте "Рыцарь теней: Между Инь и Ян", которую сняли по мотивам одноименной книги американского писателя Роджера Желязны, Джеки Чан будет охотиться за демонами.

В фильме снимались и другие китайские актеры, среди которых Лень Пен ("Доспехи Бога 3"), Остин Линь ("Трансформеры: Эпоха истребления"), Элейн Чжун ("Как управлять ребятами") и другие.

По сюжету, писатель Пу Сунлин, который по совместительству также является охотником за демонами (Джеки Чан), берется за расследование темной дела. Ища любые детали исчезновения ребенка, ему удается выяснить, что чудовища из параллельного мира, которые к этому причастны, питаются душами маленьких девочек. Охотнику за демонами придется решить эту ситуацию так, чтобы никто из детей не страдал.