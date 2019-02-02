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"Сверхъестественное" продлили на 15 сезон

&quot;Сверхъестественное&quot; продлили на 15 сезон
16:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры: Радостная новость для поклонников Винчестеров: не то чтобы кто-то сомневался, но канал CW официально продлил сериал "Сверхъестественное" на 15 сезон.

До конца нынешнего сезона остается еще несколько эпизодов, но теперь зрители могут быть спокойны – что бы ни случилось в финале, это еще не конец.

Президент CW Марк Педовиц прокомментировал решение канала: "Пока рейтинги шоу остаются на должном уровне, а ребята (Джаред Падалеки и Дженсен Эклс) хотят сниматься и дальше, выбор очевиден. Они привнесли в образы братьев Винчестеров нечто настолько особенное, что превзошли все ожидания".

Прежде ходили слухи, что 14 сезон сериала станет заключительным, но Марк опроверг их. По его словам, у сериала самая сбалансированная и преданная аудитория, поэтому, пока создателям удается удерживать высокую планку качества, "Сверхъестественное" и дальше будет выходить в эфир.

 

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Уже на следующей неделе поклонников ждет премьера новой серии, в которой семейство Винчестеров по-настоящему воссоединится. Джеффри Дин Морган вернулся в сериал спустя 14 лет, чтобы принять участие в съемках юбилейного 300-го эпизода. У его героя, а также у персонажей Джареда Падалеки, Дженсена Эклса и Саманты Смит, наконец, на целый час появится возможность поговорить по душам в самой длинной серии шоу. Премьера 300-го эпизода состоится 7 февраля 2019 года.

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