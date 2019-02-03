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Nintendo анонсировала съемки мультфильма о братьях Марио
Nintendo анонсировала съемки мультфильма о братьях Марио

Nintendo анонсировала съемки мультфильма о братьях Марио

Nintendo анонсировала съемки мультфильма о братьях Марио
02:26 Сегодня Телеграф stopgame Фото: Твиттер

Новости культуры: Мультфильм по Super Mario Bros. выйдет в 2022 году.

Nintendo объявила, что мультфильм по Super Mario Bros., который создаётся совместно с Illumination Entertainment, появится на больших экранах в 2022 году. Об этом японская компания сообщила в свежем финансовом отчёте.

Illumination Entertainment — американская кинокомпания, занимающаяся производством анимационных фильмов. В список её работ входят мультфильмы "Гадкий я", "Миньоны", "Тайная жизнь домашних животных", "Зверопой", "Гринч" и другие. Часть из этих творений была номинирована на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Конкретной информации о сюжете новой анимационной ленты про усатого водопроводчика и его брата Луиджи пока нет. По словам сооснователя Illumination Криса Меледандри (Chris Meledandri), он даже рад, что первый одноимённый фильм "Супербратья Марио" 1993 года получился "таким ужасным". По его словам, снимать новую версию плохой кинокартины даже интереснее, чем если бы оригинал изначально был достаточно хорош.

Сопродюсером проекта выступит создатель самого Марио Сигеру Миямото (Shigeru Miyamoto).

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Мультфильм, Nintendo, Марио, Super Mario Bros, Illumination Entertainmen.
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