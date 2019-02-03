Любителям пощекотать себе нервы: Самые ожидаемые фильмы ужасов 2019 года Что вас напугает до смерти в этом году? Мы получим нашу долю сиквелов и римейков, но есть много других фильмов ужасов, на которые стоит обратить внимание. Давайте перейдем к самым ожидаемым страшным фильмам 2019 года.