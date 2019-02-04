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В сети появился первый трейлер фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Видео)

В сети появился первый трейлер фильма &quot;Форсаж: Хоббс и Шоу&quot; (Видео)
18:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот из видео

Новости культуры: Новая часть не будет похожей на предыдущую, ведь это будет так называемый спин-офф.

Продолжение культового фильма "Форсаж" вскоре выйдет на большой украинский экран. В сети появился первый официальный украинский трейлер к части, которая имеет название "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Студия Universal Pictures представила первый трейлер к фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу", а компания B&H Film Distribution Company опубликовала официальную украинскую версию на своем YouTube-канале.

Новая часть не будет похожей на предыдущую, ведь это будет так называемый спин-офф. Среди персонажей новой кинокартины, которые фигурировали в предыдущих частях, будут только спецагент Хоббс, которого играет Дуэйн Джонсон, и преступник Шоу, роль которого неизменно исполняет Джейсон Стэтхэм.

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По сюжету, противники, которые никогда не будут доверять друг другу, будут вынуждены объединиться. У них появится важная миссия – спасти мир от сокрушительной биологической атаки.

Также в главных ролях снимались Хелен Миррен, Ванесса Кирби и Идрис Эльба. В украинский прокат кинолента выйдет в августе 2019 года.

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Фильм, Форсаж, Джейсон Стэтхэм, Хелен Миррен, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Форсаж: Хоббс и Шоу.
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