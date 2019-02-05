В сети появился первый трейлер к фильму "Призраки Шэрон Тейт" (Видео)

Новости культуры: Первый официальный трейлер к фильму "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) появился на YouTube-канале Saban Films в понедельник, 4 февраля.

31-летняя американская певица Хиллари Дафф снялась в главной роли для фильма "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate), который снимали на основе реальных событий. Первый официальный трейлер, поразивший зрителей своим сюжетом, появился в сети накануне.

Около года назад стало известно, что Хилари Дафф сыграет легендарную Шэрон Тейт в одном из фильмов, в котором будет рассказываться трагическая история. Первый официальный трейлер к фильму "Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) появился на YouTube-канале Saban Films в понедельник, 4 февраля.

Хилари Дафф опубликовала снимок в образе Шэрон Тейт на своей странице в Instagram.

В сюжет кинокартины положена реальная история актрисы и модели Шэрон Тейт, погибшей в возрасте 26 лет, она была на последнем месяце беременности. Как сообщают иностранные СМИ, на снятие фильма автора вдохновили рассказы Шэрон, в которых она однажды призналась, что видела "сны о привидениях, которые предвещали ей смерть от рук последователей сатанинского движения".

В режиссерское кресло сел Дэниэл Фаррандс, который также придумал сценарий для картины. Стоит добавить, что старшей сестре Шэрон идея фильма не понравилась. Она назвала его "бесстыдным и пошлым". Однако поклонники творчества Шэрон Тейт в ожидании нового документального фильма.