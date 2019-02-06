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Сериалы, мотивирующие в трудную минуту
Если вам пришлось расстаться со своей любимой половинкой, не спешите заедать проблему! Ведь лишние килограммы могу стать еще одной причиной плохого настроения. Лучшим лекарством от стресса станут сериалы из нашей подборки. Героини этих фильмов покажут вам, как ни опускать руки, даже когда кажется, что мир уходит из-под ног и вы уже никогда не встретите свою любовь. Нередко они могут вызвать легкую грусть или даже слезы, но также эти картины способны подарить веру в лучшее завтра и наполнить зрителя чистотой и надеждой.
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