Вышел новый трейлер фильма о летающем слоненке Дамбо (Видео)

В сети появился новый трейлер фильма "Дамбо", который стал перезапуском классического мультфильма Disney, вышедшего в 1941 году. Режиссером картины выступил Тим Бертон, а главную роль в ней исполнил Колин Фаррел. Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей, Милли и Джо, опекунами новорожденного слоненка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слоненка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия "Сказочная страна". Также в фильме снялись Денни ДеВито, Майкл Китон, Ева Грин, Нико Паркер Руни, Джозеф Гатт и Алан Аркин. Мировая премьера "Дамбо" назначена на март 2019 года.