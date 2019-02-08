Известный сериал продлили на несколько сезонов

Новости культуры: Знаменитая телевизионная сеть Fox продлила мультфильм "Симпсоны" на два сезона.

Американская телевизионная сеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на два сезона (31-й и 32-й сезоны), которые будут длится не меньше двух лет. Он выходит регулярно с 1989 года, об этом сообщает журнал Rolling Stone.

В конце 32-го сезона он включит в себя 713 эпизодов. Это позволит "Симпсонам" закрепить статус самого продолжительного мультсериала, который показывали на американском телевидении в прайм-тайм.

Первая мини-серия "Симпсонов" вышла в 1987 году в еженедельной американской передаче "Шоу Трейси Ульман". Полноценная трансляция мультфильма на канале Fox началась в 1989. Сериал рассказывает о жизни типичной американской семьи по фамилии Симпсоны, состоящей из отца Гомера, мамы Мардж, сына Барта, старшей дочери Лизы и младшей Мэгги.