"Теория Большого взрыва": что мы еще не знали о популярном ситкоме (Фото)

"Теория большого взрыва" остаётся одним из самых популярных телевизионных шоу. Поклонники сериала никак не могут насытиться Шелдоном и его друзьями, поэтому специально для них мы приготовили несколько интересных и неожиданных фактов, о которых вы наверняка даже не догадывались.