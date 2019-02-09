Украинская певица Надежда Мейхер опубликовала кадры фильма со своим участием

Режиссером фильма "Ничто не случается дважды" выступила Оксана Байрак. При написании сценария она представила, что именно Надежда Мейхер гармонично дополнит нелегкую роль украинской женщины.
Так и произошло: экс-певица эффектно появилась в 16-серийной киноленте. Сначала Надежда Мейхер перевоплотилась в молодую маму, которая из-за жизненных трудностей вынуждена оставить своего ребенка, а впоследствии звезда мастерски показала свою героиню 20 лет после нелегкого решения.
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Не знаю даже с чего начать...)))) Наверное с того, что сбылась ещё одна мечта детства, это сниматься в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием «жизнь», где, как и в жизни мы разные. Особенно моя героиня Раиса.Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть «в шкуре» этого персонажа было невероятно интересно и познавательно, поучительно...А благодаря @ksanabayrak , её проницательности, силе воли, силе Духа, тонкой организации её души, конечно же высокому профессионализму, 11 февраля на @stbua СТБ ( УКРАИНА, НАЧАЛО в 20.00 ), вы сможете увидеть многосерийный фильм #ничтонеслучаетсядважды . Ксюшенька, благодарю Всевышнего за нашу встречу, тебя за беспредельное чутьё и уверенность в нашем «союзе» . Пусть твой «внутренний космос» подарит твоему зрителю множественный катарсис от увиденного 11февраля. И я уверена, это только начало. В тебе ещё там много всего...Люблю! #оксанабайрак #надеждамейхер #кино #судьба #судьбачеловека #режиссёр #актёр
"Сбылась еще одна мечта детства – это съемка в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием "жизнь", где, как и в жизни, мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть "в шкуре" этого персонажа было невероятно интересно и поучительно", – призналась Надежда Мейхер.
К сообщению звезда добавила кадры из фильма "Ничто не случается дважды". Премьера фильма на телеэкранах состоится 11 февраля.
Стоит отметить, что сами съемки мелодрамы проходили в четырех странах – Украине, Грузии, Испании и Иордании. Первые серии фильма были написаны режиссером Оксаной Байрак, а вот продолжение жизненной истории ей помогали создать Мария Бек и Елена Бойко.