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Украинская певица Надежда Мейхер опубликовала кадры фильма со своим участием

Украинская певица Надежда Мейхер опубликовала кадры фильма со своим участием
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: По словам Надежды Мейхер, впервые она сыграла главную роль в многосерийной киноленте.

Режиссером фильма "Ничто не случается дважды" выступила Оксана Байрак. При написании сценария она представила, что именно Надежда Мейхер гармонично дополнит нелегкую роль украинской женщины.

Так и произошло: экс-певица эффектно появилась в 16-серийной киноленте. Сначала Надежда Мейхер перевоплотилась в молодую маму, которая из-за жизненных трудностей вынуждена оставить своего ребенка, а впоследствии звезда мастерски показала свою героиню 20 лет после нелегкого решения.

 
 
 
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Не знаю даже с чего начать...)))) Наверное с того, что сбылась ещё одна мечта детства, это сниматься в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием «жизнь», где, как и в жизни мы разные. Особенно моя героиня Раиса.Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть «в шкуре» этого персонажа было невероятно интересно и познавательно, поучительно...А благодаря @ksanabayrak , её проницательности, силе воли, силе Духа, тонкой организации её души, конечно же высокому профессионализму, 11 февраля на @stbua СТБ ( УКРАИНА, НАЧАЛО в 20.00 ), вы сможете увидеть многосерийный фильм #ничтонеслучаетсядважды . Ксюшенька, благодарю Всевышнего за нашу встречу, тебя за беспредельное чутьё и уверенность в нашем «союзе» . Пусть твой «внутренний космос» подарит твоему зрителю множественный катарсис от увиденного 11февраля. И я уверена, это только начало. В тебе ещё там много всего...Люблю! #оксанабайрак #надеждамейхер #кино #судьба #судьбачеловека #режиссёр #актёр

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher)

"Сбылась еще одна мечта детства – это съемка в кино. И мечта сыграть не красавицу, а сыграть в игру под названием "жизнь", где, как и в жизни, мы разные. Особенно моя героиня Раиса. Такой судьбы даже врагу не пожелаешь. Но вот побыть "в шкуре" этого персонажа было невероятно интересно и поучительно", – призналась Надежда Мейхер.

К сообщению звезда добавила кадры из фильма "Ничто не случается дважды". Премьера фильма на телеэкранах состоится 11 февраля.

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Стоит отметить, что сами съемки мелодрамы проходили в четырех странах – Украине, Грузии, Испании и Иордании. Первые серии фильма были написаны режиссером Оксаной Байрак, а вот продолжение жизненной истории ей помогали создать Мария Бек и Елена Бойко.

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Фильм, Надежда Мейхер, Оксана Байрак, Ничто не случается дважды, Елена Бойко, Мария Бек.
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