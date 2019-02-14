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Четверг, 14.02.2019

Мир без Beatles: вышел трейлер нового фильма "Вчера" (Видео)

Главные роли в картине исполнили Химеш Пател и Лили Джеймс, в ней также появляются Джеймс Корден и Эд Ширан. Сюжет посвящен истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить свое любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции Ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него. Премьера фильма запланирована на июнь этого года.
zn.ua
Фото: из открытых источников
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