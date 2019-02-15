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"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом

"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом
11:31 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости культуры: Сериал будет ориентирован на дошкольников и расскажет о юных годах Паддингтона.

Любимый медвежонок расскажет о своей жизни.

Ранее стало известно,что дилогия "Приключения Паддингтона" получит третью часть. Но теперь появилась еще одна радостная новость - творение StudioСanal на основе книг британского писателя Майкла Бонда, скоро станет анимационным сериалом, запланированным к показу на детском канале Nickelodeon, сообщает BBC.

Также известно, что мишка снова заговорит голосом Бена Уишоу.

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Также предполагается, что в каждой серии Паддингтон будет писать близкой родственнице о событиях своей жизни и о том, чему он успел научиться. Кроме того, для создания мультфильма была выбрана трехмерная компьютерная анимация.

Продюсером проекта станет Дэвид Хейман, участвовавший в этом качестве в двух фильмах о Паддингтоне.

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Кино, Сериалы, Смотреть, Паддингтон, Приключения Паддингтона, Мишка Паддингтон.
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