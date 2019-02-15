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Время не стоит на месте, или как изменились актеры "Криминального чтива" за 25 лет (Фото)
Знаток кино Виталий Дубогрей порадовал новой серией коллажей из серии было-стало, продемонстрировав, как изменились актеры фильма "Криминальное чтиво", которому в этом году исполняется 25 лет. Один из самых известных фильмов Квентина Тарантино (а может и самый известный). Действительно культовый фильм, который даже спустя годы находится на верхних позициях многочисленных списков типа "100 лучших фильмов по версии…". Есть такая то ли байка, то ли анекдот. На одной из пресс-конференций журналист задал вопрос Квентину Тарантино: "Квентин, а почему вы так и не сняли ничего круче, чем "Криминальное чтиво"?" На что последовал незамедлительный ответ: "А кто снял?".
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