Скачать
Пятница, 22.02.2019
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Аваков сообщил о готовящихся против него провокациях
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Метро на Троещину: Новый тендер объявят на следующей неделе
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены
"Голос країни-9": тренерские команды уже почти заполнены

В сети появился первый трейлер драмы "Сувенир"

В сети появился первый трейлер драмы "Сувенир"
09:49 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Сегодня

Новости культуры: "Сувенир" – это полуавтобиографическая история режиссера Джоанны Хогг.

В сети появился первый трейлер драмы "Сувенир", премьера которой состоялась на кинофестивале "Санденс", где она получила приз как лучший зарубежный фильм. Режиссером картины стала Джоанна Хогг ("Чужая", "Выставка"), а исполнительным продюсером - Мартин Скорсезе.

Стоит отметить, что рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes равен 100%, что делает ее одним из самых ожидаемых фильмов 2019-го. 

Главную роль в "Сувенире" сыграла 21-летняя дочь актрисы Тильды Суинтон – Онор Суинтон-Бирн. Критики называют ее лучшим актерским дебютом на "Санденсе". В фильме также сыграла и сама Тильда Суинтон – она появится в роли матери Джули.

"Ходячие мертвецы": в сериале станет еще на одного героя меньше

В центре сюжета – молодая девушка из богатой семьи по имени Джули, которая изучает киноискусство. Действие картины разворачивается в 1980-е годы. На курсе Джули сталкивается с проявлениями сексизма и мизогинии, а также заводит отношения с молодым человеком, который на самом деле не тот, кем кажется. Пройдя испытание деструктивными отношениями, Джули откроет новую себя.

Премьера картины запланирована на 17 мая 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Драма, Смотреть, Сувенир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 Врачи назвали причины пониженной температуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы хотят отставки Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Оскар-2019: стала известна дата и время проведения кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь