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Пятница, 22.02.2019
Не все фильмы окупаются: фильмы, разорившие своих создателей (Фото)
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Не все фильмы окупаются: фильмы, разорившие своих создателей (Фото)

Не все фильмы окупаются: иногда студии "остаются при своих" или же уходят в минус, но чаще всего такие промахи не смертельны. Сегодня мы поговорим о десятке картин, имевших обратный эффект и ставших фатальными для создателей. Они так сильно ударили по их карманам, что вынудили закрыть компанию и объявить о банкротстве.
Фото: zefirka.net
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Фильмы, Кино, Фильм, Создатели фильмов.
11:37 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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