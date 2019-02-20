Не все фильмы окупаются: фильмы, разорившие своих создателей (Фото)

Не все фильмы окупаются: иногда студии "остаются при своих" или же уходят в минус, но чаще всего такие промахи не смертельны. Сегодня мы поговорим о десятке картин, имевших обратный эффект и ставших фатальными для создателей. Они так сильно ударили по их карманам, что вынудили закрыть компанию и объявить о банкротстве.