Завершены съемки девятого эпизода "Звездных войн"

Новости культуры: Съемки девятого эпизода, пока еще безымянного, официально завершены.

Поклонники одной из самых известных франшиз в истории кино – "Звездные войны", ликуют: съемки девятого эпизода, пока еще безымянного, официально завершены! Об этом в своем Инстаграме сообщил режиссер картины – Джей Джей Абрамс. Он опубликовал фото уставших, но счастливых главных актеров фильма: Оскара Айзека, Дейзи Ридли и Джона Бойега, а также сообщение о том, как он счастлив и благодарен всей съемочной группе.

Съемки девятого эпизода "Звездных войн", являющегося, по сути, завершением третьей трилогии, стартовали первого августа в Лондоне. Работа также проходила на территории Иордании.

Что интересно, изначально режиссером картины должен был стать Колин Треворроу, известный благодаря перезапуску еще одной франшизы – "Мир Юрского периода". Он также принялся за работу над сценарием.

Однако фанаты "Звездных войн" были этим выбором студии очень недовольны. Они буквально засыпали Джорджа Лукаса просьбами занять режиссерское кресло девятой части саги. Патриарх отказался, но через год компания "Lucasfilm" все же заменила Треворроу. Сначала предложение сделали Дэвиду Финчеру. Каким могла выйти серия от этого мастера загадок мы так и не узнаем, потому что Финчер отказался.

Режиссером картины был избран ныне суперизвестный Джей Джей Абрамс, который снимал седьмой эпизод саги – "Пробуждение силы". Вместе с Крисом Террио, на счету которого "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости", Абрамс создал четвертую версию сценария. Она и легла в основу пока что безымянного девятого эпизода.

Конечно же, подробности фильма не разглашаются, но известно, что он будет логическим продолжением восьмого эпизода – "Последние джедаи", а события будут происходить спустя год. Кроме Ридли, Айзека и Бойеги в картине принимают участие Адам Драйвер, Люпита Нионго и Донал Глисон. Подтвердились слухи и о том, что в девятом эпизоде появится погибнувший в предыдущей части Люк Скайуокер (Марк Хэмилл), а также принцесса Лея в исполнении ушедшей из жизни Кэрри Фишер. Премьера безымянного девятого эпизода "Звездных войн" намечена на декабрь 2019 года.