Состоялась презентация фильма "Лицензия на преступления"

Новости культуры: Сегодня, 22 февраля, в Киеве состоялась презентация художественно-документального фильма "Лицензия на преступления: история религиозного экстремизма в России".

22 февраля состоялась презентация художественно-документального фильма "Лицензия на преступления: история религиозного экстремизма в России". Инициатором создания фильма стала общественная организация «Кавальер», режиссером выступил глава общественного совета ОО «Кавальер» - Константин Слободянюк.

Если говорить о тех впечатлениях, которые оставляет этот фильм после просмотра, то однозначно эта кино-работа не для мейнстрим и это не удивительно. Фильм напоминает концентрированный раствор из фактов, которые с одной стороны изобличают деятельность представителей РФ и РПЦ, а с другой стороны большинство этих фактов находятся в свободном доступе. Достаточно сложно сказать о чем этот фильм. Безусловно центральной линией стало явление религиозного экстремизма, которое судя по логике авторов фильма может вспыхнуть и на территории Украины, однако каждый зритель вероятно запомнит из фильма то что ему ближе.

Фильм:

Для кого-то фильм станет "энциклопедией зла", в которой собрано описания множества грязных методов, которые ежедневно используются нашими восточными соседями. Для кого-то фильм станет открытием понятия «управляемая оппозиция» на территории Росиии.

Вероятно кто-то пересмотрит после этого фильма свое отношение к таким личностям как Дмитрий Быков и Михаил Ефремов. Так или иначе фильм «Лицензия на преступления» однозначно не понравится пророссийски настроенным гражданам Украины и в какой-то степени может стать своеобразной лакмусовой бумажкой. Дело в том, что реакция на фильмбезусловно будет ярко характеризовать патриотический настрой украинского зрителя. Еще одной характеристикой фильма стало отсутствие «серых тонов» - только черные и белые оттенки без примесей полуправды.

Экспертный состав спикеров во время пресс-конференции оказался достаточно «звездным». Мы не увидели Домбровского и Пашинина, которые сыграли главные роли в игровых сценах фильма, зато мы увидели созвездие профессоров и академиков:

- Людмила Филипович - доктор философских наук, профессор, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов;

- Олег Мальцев - академик Украинской Академии наук, кандидат психологических наук, эксперт в области безопасности;

- Александр Саинчин - доктор юридических наук, профессор;

- Алексей Онипко - президент Украинской Академии наук (УАН);

- Максим Лепский - доктор философских наук, профессор, председатель исследовательского комитета социального прогнозирования «Социологической ассоциации Украины»;

- Вилли Фотре (Willy Fautre) - основатель и директор организации «Human Rights Without Frontiers» (Бельгия).

По мнению экспертов, проведенный в фильме анализ хронологии событий, связанных с проявление мрелигиозного экстремизма в России, собрал разрозненные пазлы в единую картину. И эта картина выглядит весьма однозначно: религиозный экстремизм в России сегодня - это санкционированная на всех уровнях власти политика государства.

Отдельной темой для обсуждения стал «Учебник патриотов РФ», датированный 2014 годом. Этот вопрос особо взволновал экспертов, поскольку подобные учебники указывает на массовую подготовку людей внутри России и за ее пределами. Согласно инструкциям в этом учебнике, инакомыслящим можно считать любого человека, который не разделяет идеологию руководства России, РПЦ, а также тайную политику государства. Инакомыслящих в этом учебнике называют "специальным контингентом", который подлежит уничтожению.

Исходя из этого, как вы понимаете любой человек, в том числе, гражданин любой страны, который при этом не поддерживает, скажем, аннексию Крыма и войну на востоке Украины может быть классифицирован как "инакомыслящий", а значит такой человек может подлежать к уничтожению.

То же самое касается лиц, которые например имеет религиозные взгляды, отличные от линии РПЦ. Всех этих людей, которых как вы понимаете миллиарды на планете Земля, этот учебник призывает называть "особый контингент".

Выстроив в хронологическом порядке более сотни фактов борьбы с инакомыслящими в РФ, создатели фильма обратились к эксперту за оценкой угрозы, которую может представлять существующая тенденция.

Академик УАН и специалист в области комплексной безопасности Олег Мальцев, проанализировал предоставленные материалы и пришел к выводу, что на территории РФ построена и функционирует уникальная эшелонированная система защиты рынка, действующая в автоматическом режиме. Эта система имеет четыре эшелона в горизонтали и четыре управляющих центра по вертикали.

1-й эшелон: сначала с «инакомыслящим» будут бороться в сети интернет посредством троллинга, публикации порочащих честь и достоинство, а также фейковых статей в блогах и соц сетях;

2-й эшелон: публикация дискредитирующих статей в СМИ, провокация и дискредитация на телевидении, критика со стороны «искусственно созданных экспертов» (психологов, социологов, религиоведов) и даже звезд эстрады;

3-й эшелон: публичные заявления представителей РПЦ с целью приклеивания ярлыка "тоталитарная секта" или "деструктивный культ"

4-й эшелон: проведение специальных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, а именно возбуждение заказных уголовных дел, проведение обысков в офисах и квартирах, изъятие документов, признание литературы и деятельности субъектов экстремистскими и незаконными.

При этом вертикальное управление над этими эшелонами осуществляют такие структуры как Роскомнадзор, Центр "Э", РПЦ, аппарат Президента РФ.

По мнению академика Олега Мальцева, вся эта система обеспечивает не только борьбу с инакомыслящими и тотальный контроль информационного пространства, но и контроль рынка РФ. Современные коммуникационные системы и доступ в сеть интернет позволяют распространять подобную систему далеко за пределы Российской Федерации, а также усложняют возможность найти руководящее звено и привлечь экстремистов к ответственности. Главным героем, беспринципным инструктором по подготовке «патриотов» выступил актер Анатолий Пашинин. Роль "патриота", который пройдя подготовку, все-таки, отказался поджигать кинотеатр с людьми, сыграл Стас Домбровский.

Также следует отметить, что одновременно с презентацией фильма, украинский зритель познакомился с общественной организацией «Кавальер», которая как оказалось значительно больше известна за пределами нашей страны и при этом борется за порядок, не испытывая при этом политических амбиций.