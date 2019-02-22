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Фильм "Рокетмен": Тэрона Эджертона ждет невероятное перевоплощение (Видео)

Фильм "Рокетмен": Тэрона Эджертона ждет невероятное перевоплощение (Видео)
21:53 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Многие фанаты также выразили надежду, что в картине найдется место и для упоминания Фредди Меркьюри, с которым Элтон Джон дружил долгие годы.

До премьеры музыкального байопика об Элтоне Джоне остается всего несколько месяцев, и зрители могут увидеть новый трейлер грядущего фильма. В новом трейлере Paramount показывает, как Тэрон Эджертон "убивает в себе того, кто он есть", чтобы перевоплотиться в легендарного музыканта, преодолеть все препятствия на пути к музыкальному Олимпу и покорить мир.

В ноябре прошлого года на большие экраны вышла музыкальная драма о группе Queen "Богемская рапсодия", которая собрала в прокате свыше 800 млн долларов и получила несколько номинаций на премию "Оскар". Теперь перед байопиком "Рокетмен" стоит непростая задача – завоевать еще больше зрительских сердец и покорить критиков. Надо отметить, у фильма есть все шансы: рейтинг зрительских ожиданий на портале Rotten Tomatoes достиг 96%, и большинство поклонников положительно оценили трейлер фильма. Многие фанаты также выразили надежду, что в картине найдется место и для упоминания Фредди Меркьюри, с которым Элтон Джон дружил долгие годы. Музыканты даже придумали друг для друга прозвища: Шэрон для Джона, Мелина для Меркьюри.

Тэрон Эджертон боится отношений с девушками

К Тэрону Эджертону присоединились Брайс Даллас Ховард, Джейми Белл, Ричард Мэдден и другие. За постановку отвечает создатель картины "Эдди "Орел"" Декстер Флетчер. Премьера фильма "Рокетмен" состоится 6 июня 2019 года.

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Элтон Джон, Кино, Фильм, Ричард Мэдден, Декстер Флетчер, Брайс Даллас-Ховард, Джейми Белл, Тэрон Эджертон, Рокетмен.
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