Фильм "Рокетмен": Тэрона Эджертона ждет невероятное перевоплощение (Видео)

Новости культуры: Многие фанаты также выразили надежду, что в картине найдется место и для упоминания Фредди Меркьюри, с которым Элтон Джон дружил долгие годы.

До премьеры музыкального байопика об Элтоне Джоне остается всего несколько месяцев, и зрители могут увидеть новый трейлер грядущего фильма. В новом трейлере Paramount показывает, как Тэрон Эджертон "убивает в себе того, кто он есть", чтобы перевоплотиться в легендарного музыканта, преодолеть все препятствия на пути к музыкальному Олимпу и покорить мир.

В ноябре прошлого года на большие экраны вышла музыкальная драма о группе Queen "Богемская рапсодия", которая собрала в прокате свыше 800 млн долларов и получила несколько номинаций на премию "Оскар". Теперь перед байопиком "Рокетмен" стоит непростая задача – завоевать еще больше зрительских сердец и покорить критиков. Надо отметить, у фильма есть все шансы: рейтинг зрительских ожиданий на портале Rotten Tomatoes достиг 96%, и большинство поклонников положительно оценили трейлер фильма. Многие фанаты также выразили надежду, что в картине найдется место и для упоминания Фредди Меркьюри, с которым Элтон Джон дружил долгие годы. Музыканты даже придумали друг для друга прозвища: Шэрон для Джона, Мелина для Меркьюри.

К Тэрону Эджертону присоединились Брайс Даллас Ховард, Джейми Белл, Ричард Мэдден и другие. За постановку отвечает создатель картины "Эдди "Орел"" Декстер Флетчер. Премьера фильма "Рокетмен" состоится 6 июня 2019 года.