Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным

Новости культуры: Чарли Филд и Тиффани Мери Смит будут исполнять главные роли, поклонники утверждают, что актеры не похожи с реальными.

Традиционно после бракосочетания членов королевской семьи об истории любви пары снимают романтические киноленты. Так, в 2018 году кинокартина о принце Гарри и Меган Маркл приобрела бешеный успех. Поэтому было решено снять вторую часть, заменив актеров, которые исполняли главные роли, поскольку поклонники утверждали о непохожести с реальными персонажами.

Фильм, в котором режиссеры и сценаристы изобразили историю любви внука Елизаветы принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл, приобрел большую популярность среди поклонников королевской семьи и звезды сериала "Форс-мажоры". Поэтому было решено снять вторую часть, которая будет называться "Гарри и Меган: становление королевской пары".