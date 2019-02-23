Появился крутой трейлер продолжения "Angry Birds в кино 2" (Видео)

Компания Sony Pictures Animation представила первый трейлер своего нового мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини. В сиквеле анимации "Angry Birds в кино", которая увидела свет в 2016 году, противостояние злых птичек и наглых зеленых свинок перейдет на новый уровень. Теперь в нем примет участие экзотическая птица по имени Зета (звезда "Охотников за привидениями" Лесли Джонс), которая явно родом из теплых краев. Однако, тизер-трейлер показывает, что ее райский остров замерз, и птице каждый день приходится сражаться со льдом, чтобы выжить. Вода превратилась в льдышки, рыба замерзла, а бассейн стал катком. По стечению обстоятельств она попадает на остров к птичкам. Украинская премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2" ожидается в сентябре 2019 года.