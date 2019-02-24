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Оскар-2019: номинанты и фавориты церемонии (Видео)

Оскар-2019: номинанты и фавориты церемонии (Видео)
13:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости культуры: Церемония "Оскар-2019", 91-я по счету, состоится в голливудском театре "Долби" в воскресенье, 24 февраля.

Начнется шоу около 4 часов утра по киевскому времени. Проход гостей по красной дорожке стартует примерно за полтора часа до официального начала церемонии. Рекордсменом этой церемонии является мексиканский фильм режиссера Альфонсо Куарона "Рома", который представлен в десяти номинациях. Причем сразу в двух основных категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" у него, с точки зрения букмекерской конторы Williams Hill, самые большие шансы на победу.

В номинации "Лучший фильм" его главный конкурент с точки зрения букмекеров является "Зеленая книга", которая была признана лучшей картиной года с точки зрения Ассоциации американских кинопродюсеров – чаще всего именно их выбор совпадает с решением американских киноакадемиков. Кроме этого, "Зеленая книга" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мьюзикл".

А вот в категории "Лучший режиссер" Куарон поборется со Спайком Ли, который снял фильм "Черный клановец", который получил Гран-при Каннского кинофестиваля. В номинации "Лучший актер" борьба развернется между всенародных любимцем и антигероем, который вызывает у многих людей резко-негативные чувства – солистом группы Queen Фреди Меркьюри и вице-президентом США Ликом Чейни. Вернее, состязаться будут Рами Малек и Кристиан Бэйл, которые сыграли этих людей. Пока букмекеры на стороне "королевы".

Еще одна британская королева – Анна - поборется за "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" с женой нобелевского лауреата. Это Оливия Колманн сыгравшая монаршью особу в фильме "Фаворитка" и Гленн Клоуз из картины "Жена". Однако в данном случае у королевы шансов меньше. И за звание "Лучшего мультфильма" поборются один из лидеров прошлогоднего мирового проката "Суперсемейка 2" собравшая - $1,2 млрд. и "Человек-паук", который прошел в кинотеатрах без сверх ажиотажа. Однако букмекеры пока не на стороне финансового успеха и отдают предпочтение, почти безоговорочное, "Пауку".

Номинанты на "Оскар"

Лучший актер

Кристиан Бэйл ("Власть")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Уиллем Дефо ("На пороге вечности")

Рами Малек ("Богемная рапсодия")

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

Лучшая актриса

Ялица Апарисио ("Рома")

Гленн Клоуз ("Жена")

Оливия Колман ("Фаворитка")

Леди Гага ("Звезда родилась")

Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?")

Лучший актер второго плана

Махершала Али ("Зеленая книга")

Адам Драйвер ("Черный клановец")

Сэм Эллиот ("Звезда родилась")

Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?")

Сэм Рокуэлл ("Власть")

 

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Власть")

Марина Де Тавира ("Рома")

Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Эмма Стоун ("Фаворитка")

Рэйчел Вайс ("Фаворитка")

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка - 2"

"Остров собак"

"Мирай"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук. Через вселенные"

 

Лучшая операторская работа

Лукаш Жал ("Холодная война")

Робби Райан ("Фаворитка")

Калеб Дешанель ("Работа без авторства")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Мэттью Либатик ("Звезда родилась")

 

Лучший дизайн костюмов

"Баллада Бастера Скраггса"

"Черная пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Мария Стюарт"

Лучший режиссер

Спайк Ли ("Черный клановец")

Павел Павликовский ("Холодная война")

Йоргос Лантимос ("Фаворитка")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Адам Маккей ("Власть")

Лучший монтаж

Барри Александер Браун ("Черный клановец")

Джон Оттман ("Богемная рапсодия")

Йоргос Мавропсаридис ("Фаворитка")

Патрик Дон Вито ("Зеленая книга")

Хэнк Корвин ("Власть")

 

Лучший фильм на иностранном языке

"Капернаум" (Ливан)

"Холодная война" (Польша)

"Работа без авторства" (Германия)

"Рома" (Мексика)

"Магазинные воришки" (Япония)

 

Лучший грим и прически

"На границе миров"

"Мэри – Королева скоттов"

"Власть"

 

Лучший саундтрек

"Черная пантера"

"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучшая песня

All The Stars ("Черная пантера")

I’ll Fight (RBG) The Place Where Lost Things Go ("Мэри Поппинс возвращается")

Shallow ("Звезда родилась")

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings ("Баллада Бастера Скраггса")

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Леди Гага, Кристиан Бейл, Оскар, Брэдли Купер, Рейчел Вайс, Эмма Стоун, Эми Адамс, Мелисса МакКарти, Адам Драйвер, Вигго Мортенсен, Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, Махершала Али, Ричард Грант, Рами Малек, "Суперсемейка 2", Оскар 2019, Остров собак, Ральф против интернета, Человек-Паук: Через вселенные, Ялица Апарисио, Оливия Колман, Сэм Эллиот, Сэм Рокуэлл, Марина Де Тавира, Реджина Кинг, Мирай.
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