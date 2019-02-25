Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии

Новости культуры: 91 церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Отбор номинантов премии Оскар начался 7 января и завершился 14-го января. Самих номинантов объявили 22 января, а 4 февраля для них был устроен традиционный ланч, куда пришло много звезд киноиндустрии.

Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Трансляция прибытия звезд на красную дорожку начнется за 1,5 часа до самой церемонии награждения.

Онлайн-трансляцию премии Оскар-2019 можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии, или на американском телеканале ABC, который будет доступен в отдельных регионах США.

Кроме этого, в 2019 году трансляция церемонии вручения Оскара запланирована как минимум в 225 странах мира. В этом году церемония вручения наград впервые за 30 лет пройдет без ведущего. Зато заветные статуэтки будут вручать известные киноактеры, список которых был обнародован неделю назад.

А еще из-за ограниченного времени трансляции премии (3 часа), четырех лауреатов премий не покажут по телевидению, поскольку их будут награждать во время рекламных пауз.

Напомним о номинантах на премию Оскар в этом году:

Лучший актер

Кристиан Бэйл ("Власть")

Брэдли Купер ("Звезда родилась")

Уиллем Дефо ("На пороге вечности")

Рами Малек ("Богемная рапсодия")

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

Лучшая актриса

Ялица Апарисио ("Рома")

Гленн Клоуз ("Жена")

Оливия Колман ("Фаворитка")

Леди Гага ("Звезда родилась")

Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?")

Лучший актер второго плана

Махершала Али ("Зеленая книга")

Адам Драйвер ("Черный клановец")

Сэм Эллиот ("Звезда родилась")

Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?")

Сэм Рокуэлл ("Власть")

Лучшая актриса второго плана

Эми Адамс ("Власть")

Марина Де Тавира ("Рома")

Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Эмма Стоун ("Фаворитка")

Рэйчел Вайс ("Фаворитка")

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка - 2"

"Остров собак"

"Мирай"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук. Через вселенные"

Лучшая операторская работа

Лукаш Жал ("Холодная война")

Робби Райан ("Фаворитка")

Калеб Дешанель ("Работа без авторства")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Мэттью Либатик ("Звезда родилась")

Лучший дизайн костюмов

"Баллада Бастера Скраггса"

"Черная пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Мария Стюарт"

Лучший режиссер

Спайк Ли ("Черный клановец")

Павел Павликовский ("Холодная война")

Йоргос Лантимос ("Фаворитка")

Альфонсо Куарон ("Рома")

Адам Маккей ("Власть")

Лучший монтаж

Барри Александер Браун ("Черный клановец")

Джон Оттман ("Богемная рапсодия")

Йоргос Мавропсаридис ("Фаворитка")

Патрик Дон Вито ("Зеленая книга")

Хэнк Корвин ("Власть")

Лучший фильм на иностранном языке

"Капернаум" (Ливан)

"Холодная война" (Польша)

"Работа без авторства" (Германия)

"Рома" (Мексика)

"Магазинные воришки" (Япония)

Лучший грим и прически

"На границе миров"

"Мэри – Королева скоттов"

"Власть"

Лучший саундтрек

"Черная пантера"

"Черный клановец"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

Лучшая песня

All The Stars ("Черная пантера")

I’ll Fight (RBG) The Place Where Lost Things Go ("Мэри Поппинс возвращается")

Shallow ("Звезда родилась")

Напомним, накануне Google опубликовал выбор украинских пользователей среди номинантов на "Оскар 2019".