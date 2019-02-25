Оскар-2019: наряды звезд на красной дорожке (Фото) Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар". И пока весь мир обсуждает счастливчиков, которым достались заветные статуэтки американской Академии киноискусства, мы внимательно изучили фотохронику главной кинопремии и предлагаем тебе посмотреть на то, какие наряды выбрали голливудские звезды, чтобы засиять на красной дорожке. (На фото: Кьяра Ферраньи)