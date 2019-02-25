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Опубликован трейлер финального сезона "Игры престолов"

Опубликован трейлер финального сезона "Игры престолов"
12:32 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости культуры: На видео звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.

На кадрах видно дракона и бесконечное войско, которое марширует на битву.

Канал HBO опубликовал двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время, сообщает The Variety. Так, в их числе оказался и последний сезон сериала "Игра престолов", фильма "Дедвуд" на основе одноименного сериала, второго сезона сериала "Большая маленькая ложь", кадры которого появились в сети, и нескольких других. 

Стала известна продолжительность эпизодов 8 сезона "Игры престолов"

В той части трейлера, где показаны кадры из "Игры престолов" содержится намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля.

На канале HBO "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Смотреть, Игры престолов, Финальный сезон Игр престолов.
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