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Король эпатажа: Билли Портер появился на церемонии "Оскар-2019" в необычном образе

Король эпатажа: Билли Портер появился на церемонии "Оскар-2019" в необычном образе
16:36 Сегодня Телеграф Фото: www.epa.eu

Новости культуры: На 91 церемонии вручения "Оскара" внимание всех гостей приковала весьма необычная пара.

Известный актер Билли Портер сразил всех наповал, появившись на красной дорожке в очень интересном наряде. Актера сопровождал его муж Адам Смит. Их образы были столь яркие, что они стали главным поводом обсуждения в интернете.

Как известно, на церемонии "Оскар" существует строгий дресс-код для мужчин, а именно - они должны быть в смокингах. Пара выполнила это условие, но внесла некоторые коррективы - Билли Портер долполнил классический верх пышной юбкой для того, чтобы подчеркнуть свой семейный статус. Юбка выполнена из черной бархатной ткани и имеет весьма длинный шлейф. Все оценили такое изящное и эпатажное сочетание.

Также напомним, что этот актер широко известен по продвижению гендернофлюидного стиля - предпочтение образов, в которых используются одновременно элементы как мужской, так и женской одежды.

Актер и певец Билли Портер достаточно хорошо известен всем по роли в сериале «Американская история ужасов: Апокалипсис», в котором он играл одного из колдунов Совета. Также Портер - обладатель ряда престижных кинопремий таких, как «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в сериале "Поза" про стравести-сообщество. Также, в качестве исполнителя, Портер получал премию "Грэмми" и несколько других, менее значимых наград.

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"Если идешь на "Оскар" - приоденься", - прокомментировал свой эпатажный образ актер. Также он поведал журналистам историю создания своего платья-смокинга.

Автором его наряда является Кристиан Сириано, который накануне стал лучшим модельером четвертого сезона проекта "Подиум". Ему помогал стилист Сэм Ратель - он выбрал для актера украшения от Oscar Heyman & Bros.

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Оскар, Адам Смит, Оскар 2019, Oscar, 91 церемония награждения "Оскар", Билли Портер.
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