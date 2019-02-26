Скачать
Вторник, 26.02.2019
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
Резонансное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову объявлен приговор
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
НАБУ проверит информацию о фактах коррупции в "оборонке"
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Челси оштрафовал вратаря за конфликт с главным тренером
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле
Евровидение 2019: кто заменит Maruv на песенном конкурсе в Израиле

"Помпоны 2019": появился смешной трейлер комедии (Видео)

"Помпоны 2019": появился смешной трейлер комедии (Видео)
10:10 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: Премьера "Помпонов" запланирована на 10 мая 2019 года.

Старушки решили вспомнить бурную молодость.

Голливудская актриса Дайан Китон хоть и в возрасте, но станцевать зажигательные танцы еще может. Так, 73-летняя актриса снялась в комедии "Помпоны". Режиссером картины стал Зара Хэйес. 

Необычная сюжетная линия фильма "Фаворитка" (Видео)

По сюжету героиня Китон приезжает в дом престарелых и, вспомнив молодость, решает собрать команду чирлидерш. Она устраивает прослушивание, собирает участниц и нанимает юную девушку-хореографа, которая должна подготовить их к соревнованиям. В фильме также снялись Алиша Боэ, Пэм Гриер, Чарли Тахэн, Джеки Уивер, Ри Перлман и другие.

Как сообщалось ранее, Многие не знают, чем себя занять и что посмотреть дома с семьей вечером. Мы предлагаем свою позитивную подборку – лучшие фильмы для просмотра всей семьей дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Смотреть, Помпоны, Помпоны 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Летнее время 2019: когда украинцы переведут стрелки часов
02 Приметы и обряды на 26 февраля – Мартынов день, (Степанов день)
03 Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с "плюсом"
04 В Кабмине объяснили, почему пенсии решили повысить именно сейчас
05 Масленица 2019: обычаи и что нельзя делать в этот праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Защита Януковича подала на приговор пять апелляций
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на учения в Украину
Рада допустила иностранные войска к учениям в Украине 268
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Спектакль &quot;Мартина ложь&quot;: премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Спектакль "Мартина ложь": премьера в Киеве оперы Джан Карла Менотти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь