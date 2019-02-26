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Джулия Робертс в новом фильме в роли любящей матери (Видео)

Джулия Робертс в новом фильме в роли любящей матери (Видео)
17:09 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Одна из самых ожидаемых кинолент 2019 года готовится к большому выходу в прокат.

Фильм, режиссером которого является Питер Хеджес, поднимает общественно важные темы, касающиеся зависимости от алкоголя, наркотиков или чего-либо другого, что может повлиять на родных.

Любящую маму, которая принимает сына, сбежавшего из реабилитационного центра, сыграла оскароносная Джулия Робертс. Ее сына-подростка, страдающего от зависимости, сыграл сын режиссера фильма Лукас Хедженс. Джулия уверяет, что фильм, в котором она снялась, указывает на важные темы, которые могут разрушить семью.

"Хеджес написал очень трогательную историю. Фильм поднимает тему, которая волнует семьи всего мира: как зависимость - от алкоголя, наркотиков, чего угодно - может повлиять на жизнь близких, погубить всю семью", - подтвердила Джулия Робертс.

А режиссер фильма Питер Хеджес утверждает, что 51-летнюю актрису утвердили на главную роль не просто так.

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"Джулию с нашей героиней, Холли Барнс, связывает многое. Они - матери. Матери, которые никогда не оставят своего ребенка в беде, несмотря ни на что... Когда мы получили согласие от Робертс, мое сердце колотилось, я был очень взволнован. Джулия Робертс - моя любимая актриса. Она невероятно умная, страстная и, как я узнал во время съемок, одна из самых опытных актрис, с которым я когда-либо работал. Робертс обожают миллионы", - говорит о Джулии Робертс Питер Хедженс.

По сюжету фильма, Бен Барнс возвращается домой накануне Рождества. Парень сбежал из реабилитационного центра. Мама Холли, которой пришлось пережить немало горя из-за него, без сомнений тепло принимает сына. Однако быстро понимает, что в поведении Бена ничего не изменилось. Он, как и раньше, может причинить боль и наломать дров. У любящей матери будет 24 часа, за которые она должна уберечь сына от опасности. Однако, спасая тех, кого любим, можно зайти слишком далеко.

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Джулия Робертс, Видео, Трейлер, Питер Хедженс, Возвращение Бена.
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