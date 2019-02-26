Американский сериал "Детство Шелдона" продлили еще на 2 сезона

Новости культуры: Расставание с "Теорией большого взрыва" все ближе, зато ее приквел будет выходить еще несколько лет.

Издание Variety сообщило, что канал CBS продлил шоу еще на два года, не дожидаясь окончания второго сезона. Это решение руководство канала посчитало обоснованным, поскольку "Детство Шелдона" по популярности уступает только оригинальному сериалу.

Президент CBS Entertainment Келли Кэл отметил, что приквел пользуется популярностью у подавляющего большинства зрителей канала. "Благодаря выдающемуся творческому дуэту Чака Лорре и Стива Моларо "Детство Шелдона" стало мощным шоу и вторым самым успешным комедийным сериалом после "Теории большого взрыва", – сообщил Кэл. В данный момент каждый эпизод собирает у экранов 14,6 млн зрителей, что превышает показатели многих других подобных шоу.

Напомним, "Детство Шелдона" рассказывает о школьных годах Шелдона Купера, десятилетнего вундеркинда, которому приходится приспосабливаться к жизни в Техасе в окружении непохожих на него людей. Главную роль в сериале исполняет юный Иэн Армитедж, а в роли рассказчика выступает Джим Парсонс. Уже этой весной он и остальные актеры "Теории большого взрыва" попрощаются с поклонниками в заключительных эпизодах двенадцатого сезона.