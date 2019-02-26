В Сети появился тизер предстоящего фильма "Король Лев" (Видео)

18 июля на экраны выходит "Король Лев", ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании. А теперь в Сети появился новый тизер "Король Льва".