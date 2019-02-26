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Среда, 27.02.2019

В Сети появился тизер предстоящего фильма "Король Лев" (Видео)

18 июля на экраны выходит "Король Лев", ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании. А теперь в Сети появился новый тизер "Король Льва".
glavcom.ua
Фото: из открытых источников
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22:32 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф
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