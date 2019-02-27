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Стало известно, кто возглавит Каннский кинофестиваль

Стало известно, кто возглавит Каннский кинофестиваль
21:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: 72-е по счету событие возглавит мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Ежегодное международное событие – Каннский кинофестиваль – соберет лучших представителей киноиндустрии с 14 по 25 мая. 72-е по счету событие возглавит мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Режиссер известен своими кинолентами "Легенда Хью Гласса" (2015), "Бердмэн" (2014), "Вавилон" (2006), в свое время получали лучшие кинонаграды мира – Золотые глобусы, Оскары и многие другие. В этом году режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля во Франции.

"С начала моей карьеры Каннский фестиваль был для меня очень важен. Я очень рад вернуться сюда в этом году, и бесконечно горд председательствовать в жюри",– прокомментировал свое новое названачення Иньярриту.

Стоит добавить, что в 2006 году мужчина стал первым мексиканцем, который получил приз Каннского фестиваля в номинации "Лучший режиссер" за киноленту "Вавилон". В этом году в целом идет широкая популяризация мексиканского продукта – только фильм мексиканца Альфонсо Куарона заслужил 10 номинаций премии Оскар-2019 и три победы среди них, включая "Лучшего режиссера". Что интересно, режиссер Гильермо дель Торо также мексиканец, который в 2018 году получил премию Оскар за "Лучший фильм года" под названием "Форма воды".

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В прошлом году Каннский кинофестиваль возглавляла австралийская киноактриса Кейт Бланшетт. Тогда же фестиваль проходил с 8 по 19 мая.

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Каннский кинофестиваль, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Мексиканский режиссер.
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