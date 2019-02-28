Дэниел Рэдклифф рассказал, о своей любимой части "Гарри Поттера"

Новости культуры: Стало известно, что актер выбирал между вторыми "Дарами Смерти" и "Орденом Феникса".

Для фанатов поттерианы спор о том, какой фильм в серии самый лучший – дело привычное. Одни навсегда прикипели душой к первой части, ассоциирующейся с детством, другие признают лишь третью как образец настоящей магической атмосферы. А вот Дэниел Рэдклифф относится к третьей категории поклонников, отдающих предпочтение не самым популярным частям. Дэниел Рэдклифф признался, что больше всего любит "Орден Феникса" – и объяснил, почему.

"Мне нравится последний фильм, но я также очень люблю пятый, который, как я понимаю, далеко не всем по душе. Он нравится мне из-за отношений Гарри и Сириуса. И потому что в этой части много Гэри Олдмана", – объяснил Рэдклифф. Актер рассказал, что съемки в "Ордене Феникса" были прекрасным временем, а смерть Сириуса стала самой тяжелой утратой во франшизе. "В то время я не знал, доведется ли мне снова поработать с Олдманом, и это меня расстраивало. Я обожаю Гэри, работа с ним была невероятно формирующим опытом в моей жизни".

А вот самым нелюбимым фильмом Дэниела является "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Но виной тому не сюжет, а плохое исполнение роли самим актером. В 2014 году актер признался, что не может пересматривать эту часть, потому что он в ней откровенно плох: "Моя игра была очень топорной. Мой любимый фильм – пятый, потому что в нем я вижу свой прогресс". Рецензенты портала Rotten Tomatoes не сошлись с Дэниелом во мнениях – "Орден Феникса" получил самые низкие рейтинги во всей серии, зато "Дары Смерти" оказались самыми популярными у критиков и зрителей.