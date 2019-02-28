Скачать
Четверг, 28.02.2019
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
В Украине могут снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Украину могут оштрафовать за отказ от участия в Евровидении-2019
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Зинченко гарантировал себе медаль АПЛ
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта
Афиша интересных событий в Украине на 2-3 марта

Дэниел Рэдклифф рассказал, о своей любимой части "Гарри Поттера"

Дэниел Рэдклифф рассказал, о своей любимой части "Гарри Поттера"
10:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Стало известно, что актер выбирал между вторыми "Дарами Смерти" и "Орденом Феникса".

Для фанатов поттерианы спор о том, какой фильм в серии самый лучший – дело привычное. Одни навсегда прикипели душой к первой части, ассоциирующейся с детством, другие признают лишь третью как образец настоящей магической атмосферы. А вот Дэниел Рэдклифф относится к третьей категории поклонников, отдающих предпочтение не самым популярным частям. Дэниел Рэдклифф признался, что больше всего любит "Орден Феникса" – и объяснил, почему.

"Мне нравится последний фильм, но я также очень люблю пятый, который, как я понимаю, далеко не всем по душе. Он нравится мне из-за отношений Гарри и Сириуса. И потому что в этой части много Гэри Олдмана", – объяснил Рэдклифф. Актер рассказал, что съемки в "Ордене Феникса" были прекрасным временем, а смерть Сириуса стала самой тяжелой утратой во франшизе. "В то время я не знал, доведется ли мне снова поработать с Олдманом, и это меня расстраивало. Я обожаю Гэри, работа с ним была невероятно формирующим опытом в моей жизни". 

Появился трейлер сериала "Темные начала" с Джеймсом МакЭвоем (Видео)

А вот самым нелюбимым фильмом Дэниела является "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Но виной тому не сюжет, а плохое исполнение роли самим актером. В 2014 году актер признался, что не может пересматривать эту часть, потому что он в ней откровенно плох: "Моя игра была очень топорной. Мой любимый фильм – пятый, потому что в нем я вижу свой прогресс". Рецензенты портала Rotten Tomatoes не сошлись с Дэниелом во мнениях – "Орден Феникса" получил самые низкие рейтинги во всей серии, зато "Дары Смерти" оказались самыми популярными у критиков и зрителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Гарри Поттер, Знаменитости, Дэниел Рэдклифф, Смотреть, Орден Феникса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
02 Кириленко прокомментировал решение НОТУ не принимать участие в Евровидении
03 "Евровидение-2019": Андрей Данилко сделал сенсационное заявление
04 КСУ обнародовал решение по статье УК о незаконном обогащении
05 НАБУ об отмене статьи за незаконное обогащение: Шаг навстречу реваншу старой системы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Евросоюзе не поддержали отмену статьи об обогащении
В ЕС не поддержали отмену статьи об обогащении
Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь
Прогноз погоды: весна придет в Украину с мокрым снегом
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном &quot;успешными&quot;
Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном "успешными"
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Кейт Миддлтон в блестящем платье посетила концертный зал в Белфасте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь