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Четверг, 28.02.2019
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Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"
Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"
22:20 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости культуры: Украинский фильм "DZIDZIO первый раз" номинирован на кинопремию "Золота Дзиґа" в этом году в 16 номинациях.

В главной роли сыграл Михаил Хома (DZIDZIO). Отметим, что в 2018 году приз зрительских кинолента "DZIDZIO Контрабас", в которой тоже сыграл сыграл Михаил Хома.

С 97 лент, которые были представлены на участие в конкурсе, в лонг-лист вошло 83 киноработы: 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных, 14 анимационных.

Романтическая комедия "DZIDZIO первый раз" представлена в 16 номинациях длинного списка на получение "Золотой Дзиги", а именно:

  • "Самый лучший фильм"
  • "Лучшая мужская роль" – Михаил Хома
  • "Лучшая женская роль второго плана" – Надежда Кугай
  • "Лучший сценарий" – Тарас Дронь / Сергей Лыба / Михаил Хома / Диана Юраш (DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ)
  • "Лучший звук" – Сергей Степанский
  • "Лучшая музыка" – Роман Дудчик
  • "Лучшая женская роль" – Анна Тихомирова
  • "Лучшая операторская работа" – Александр Рощин
  • "Лучший грим" – Екатерина Моисеенко
  • "Лучший монтаж" – Александр Недбаев
  • "Лучшая режиссерская работа" – Михаил Хома / Тарас Дронь
  • "Лучшая мужская роль второго плана" – Сергей Либа
  • "Лучшая работа художника-постановщика" – Мария Шуб
  • "Лучший дизайн костюмов" – Елена ЗАВИДОВСКЕ
  • "Лучшая песня" – Моя ЛЮБОВЬ (Михаил Хома)
  • "Выбор зрителя"

Стали известны имена ведущих премии "Золота Дзиґа 2019"

Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на Третью Национальную кинопремию "Золота Дзиґа". Их будет объявлено в марте.

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