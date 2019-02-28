Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

В главной роли сыграл Михаил Хома (DZIDZIO). Отметим, что в 2018 году приз зрительских кинолента "DZIDZIO Контрабас", в которой тоже сыграл сыграл Михаил Хома.
С 97 лент, которые были представлены на участие в конкурсе, в лонг-лист вошло 83 киноработы: 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных, 14 анимационных.
Романтическая комедия "DZIDZIO первый раз" представлена в 16 номинациях длинного списка на получение "Золотой Дзиги", а именно:
- "Самый лучший фильм"
- "Лучшая мужская роль" – Михаил Хома
- "Лучшая женская роль второго плана" – Надежда Кугай
- "Лучший сценарий" – Тарас Дронь / Сергей Лыба / Михаил Хома / Диана Юраш (DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ)
- "Лучший звук" – Сергей Степанский
- "Лучшая музыка" – Роман Дудчик
- "Лучшая женская роль" – Анна Тихомирова
- "Лучшая операторская работа" – Александр Рощин
- "Лучший грим" – Екатерина Моисеенко
- "Лучший монтаж" – Александр Недбаев
- "Лучшая режиссерская работа" – Михаил Хома / Тарас Дронь
- "Лучшая мужская роль второго плана" – Сергей Либа
- "Лучшая работа художника-постановщика" – Мария Шуб
- "Лучший дизайн костюмов" – Елена ЗАВИДОВСКЕ
- "Лучшая песня" – Моя ЛЮБОВЬ (Михаил Хома)
- "Выбор зрителя"
Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на Третью Национальную кинопремию "Золота Дзиґа". Их будет объявлено в марте.