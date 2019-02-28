Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

Новости культуры: Украинский фильм "DZIDZIO первый раз" номинирован на кинопремию "Золота Дзиґа" в этом году в 16 номинациях.

В главной роли сыграл Михаил Хома (DZIDZIO). Отметим, что в 2018 году приз зрительских кинолента "DZIDZIO Контрабас", в которой тоже сыграл сыграл Михаил Хома.

С 97 лент, которые были представлены на участие в конкурсе, в лонг-лист вошло 83 киноработы: 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных, 14 анимационных.

Романтическая комедия "DZIDZIO первый раз" представлена в 16 номинациях длинного списка на получение "Золотой Дзиги", а именно:

"Самый лучший фильм"

"Лучшая мужская роль" – Михаил Хома

"Лучшая женская роль второго плана" – Надежда Кугай

"Лучший сценарий" – Тарас Дронь / Сергей Лыба / Михаил Хома / Диана Юраш (DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ)

"Лучший звук" – Сергей Степанский

"Лучшая музыка" – Роман Дудчик

"Лучшая женская роль" – Анна Тихомирова

"Лучшая операторская работа" – Александр Рощин

"Лучший грим" – Екатерина Моисеенко

"Лучший монтаж" – Александр Недбаев

"Лучшая режиссерская работа" – Михаил Хома / Тарас Дронь

"Лучшая мужская роль второго плана" – Сергей Либа

"Лучшая работа художника-постановщика" – Мария Шуб

"Лучший дизайн костюмов" – Елена ЗАВИДОВСКЕ

"Лучшая песня" – Моя ЛЮБОВЬ (Михаил Хома)

"Выбор зрителя"

Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на Третью Национальную кинопремию "Золота Дзиґа". Их будет объявлено в марте.