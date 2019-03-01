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Пятница, 01.03.2019
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Стало известно, будет ли 3 сезон "Американских богов" (Видео)
12:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Многострадальный второй сезон фантастического сериала "Американские боги" порадует поклонников уже в марте.

Не за горами и съемки третьего сезона. Эту информацию лично подтвердил исполнитель главной роли в шоу Иэн МакШейн.

На днях 76-летний актер рассказал, что команда вернется к съемкам летом: "Мы все вместе соберемся на съемках третьего сезона "Американских богов" в июле".

Кроме того, МакШейн был в полном восторге от визуального ряда новых серий. По его словам, зрителей ждет нечто невероятное и совсем не похожее на то, что мы видели в франшизе "Гарри Поттер" или в комикс-вселенных Marvel и DC. 

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Напомним, что в "Американских богах", основанных на одноименном романе Нила Геймана, Иэн МакШейн играет мистера Среду, старейшего бога, которому приходится объединиться с новичком по имени Тень, чтобы противостоять новым богам – мистеру Миру, Техномальчику и Новой Медиа.

"Второй сезон будет особенно интересен тем, кто любит книгу Геймана. Но не стоит забывать, что он написал ее 17 лет назад, с тех пор многое изменилось, появились уникальные технологии, так что у нас огромное количество материалов для свежих эпизодов", – добавил актер.

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Фильмы, Кино, Смотреть, Американские боги, Иэн МакШейн.
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