Скачать
Пятница, 01.03.2019
Климкин: Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму
Климкин: Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму
Украинцам снизили нормы потребления газа
Украинцам снизили нормы потребления газа
Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме
Этап в Шушене. Кривонос заняла место на подиуме
ТОП лучших фильмов к 8 Марта
ТОП лучших фильмов к 8 Марта

"Оскар" помог Рами Малеку стать новым Самым Главным Злодеем бондианы

"Оскар" помог Рами Малеку стать новым Самым Главным Злодеем бондианы
17:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Еще в декабре прошлого года издание Variety сообщило, что актер претендует на роль нового злодея в фильме "Бонд 25".

Тогда его участие находилось под вопросом из-за плотного графика съемок в заключительном сезоне "Мистера Робота". Однако теперь, по сообщениям Collider, создатели фильма твердо вознамерились заполучить лауреата "Оскара" и находятся на финальной стадии переговоров с актером.

Когда пост режиссера "Бонда 25" занял Кэри Фукунага, Рами Малек стал его фаворитом на роль нового антагониста. Фильм должен выйти на экраны уже в апреле следующего года, однако создатели все еще не приступили к съемкам. Все потому, что продюсеры пытались подстроиться под график актера, чтобы он мог принять участие как в сериале "Мистер Робот", так и в "Бонде 25". По словам анонимных источников, студии удалось найти подходящее время для съемок, поэтому скоро имя звезды пополнит список актерского состава.

Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар

На данный момент точно известно, что к своим ролям вернутся Дэниел Крэйг, Леа Сейду в роли психолога Мадлен Стоун, Рэйф Файнс в образе М, Бен Уишоу в роли Кью и Наоми Харрис в образе Мисс Манипенни. Создатели также ищут актрису, которая сыграет оперативницу Ми-6. Пост сценаристов фильма заняли Нил Первис и Роберт Уэйд, которые стали авторами пяти частей франшизы. Премьера юбилейного 25-го фильма о Джеймсе Бонде намечена на 9 апреля 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оскар, Бондиана, Рами Малек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый день весны: красивые поздравления в прозе и открытки
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Оригинальные поздравления с первым днем весны 2019
04 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Выходные и праздники в марте 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Военные получат модернизированный танк Т-80
Военные получат модернизированный танк Т-80
Кто получит повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
Повышенные пенсии и выплаты: что нужно знать украинцам
СНБО бьет тревогу: сокращение населения угрожает нацбезопасности
СНБО: Сокращение населения угрожает нацбезопасности
&quot;Прорыв года&quot;: MARUV присудили награду в РФ
"Прорыв года": MARUV присудили награду в РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь