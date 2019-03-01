"Оскар" помог Рами Малеку стать новым Самым Главным Злодеем бондианы

Новости культуры: Еще в декабре прошлого года издание Variety сообщило, что актер претендует на роль нового злодея в фильме "Бонд 25".

Тогда его участие находилось под вопросом из-за плотного графика съемок в заключительном сезоне "Мистера Робота". Однако теперь, по сообщениям Collider, создатели фильма твердо вознамерились заполучить лауреата "Оскара" и находятся на финальной стадии переговоров с актером.

Когда пост режиссера "Бонда 25" занял Кэри Фукунага, Рами Малек стал его фаворитом на роль нового антагониста. Фильм должен выйти на экраны уже в апреле следующего года, однако создатели все еще не приступили к съемкам. Все потому, что продюсеры пытались подстроиться под график актера, чтобы он мог принять участие как в сериале "Мистер Робот", так и в "Бонде 25". По словам анонимных источников, студии удалось найти подходящее время для съемок, поэтому скоро имя звезды пополнит список актерского состава.

На данный момент точно известно, что к своим ролям вернутся Дэниел Крэйг, Леа Сейду в роли психолога Мадлен Стоун, Рэйф Файнс в образе М, Бен Уишоу в роли Кью и Наоми Харрис в образе Мисс Манипенни. Создатели также ищут актрису, которая сыграет оперативницу Ми-6. Пост сценаристов фильма заняли Нил Первис и Роберт Уэйд, которые стали авторами пяти частей франшизы. Премьера юбилейного 25-го фильма о Джеймсе Бонде намечена на 9 апреля 2020 года.